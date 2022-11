Macy's alza le previsioni sugli utili nonostante 3° trim in calo

(Teleborsa) - Macy's, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha registratodi 5,2 miliardi di dollari nel, in calo del 3,9% rispetto al terzo trimestre del 2021 e in aumento dell'1,1% rispetto al terzo trimestre del 2019 (l'ultimo anno pre-pandemia). Lesono diminuite del 9% rispetto al terzo trimestre del 2021 e aumentate del 35% rispetto al terzo trimestre del 2019. Lesono diminuite dell'1% rispetto al terzo trimestre del 2021 e del 9% rispetto al terzo trimestre del 2019. Lesono state in calo del 3,1% su "owned basis" e del 2,7% su "owned-plus-licensed basis".L'è stato di 108 milioni di dollari, in calo dai 239 milioni di dollari dello stesso periodo del 2021. L'è stato di 0,39 dollari e l'di 0,52 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,19 dollari su ricavi per 5,2 miliardi di dollari."Operiamo da una, con, un solido bilancio con ampia liquidità, metriche di credito investment grade e debito a tasso fisso in un contesto di tassi di interesse in aumento - ha commentato il- Abbiamo gli strumenti, i processi basati sui dati e i team di talento per gestire questo periodo di incertezza e ci impegniamo per una crescita redditizia a lungo termine".La società haper il 2022 e. Macy's ha dichiarato di aspettarsi un utile rettificato per l'anno fiscale 2022 compreso tra 4,07 e 4,27 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 4-4,20 dollari.