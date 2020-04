Macron rilancia: senza fondo comune Europa rischia collasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue ildel Presidente francesesuper creare un fondo europeo di rinascita delle economie post crisi, che possa emettere titoli comuni con garanzie condivise dagli Stati. Perchè di fronte alla pandemia da coronavirus l'UE "non ha scelta - afferma il numero uno dell'Eliseo in una intervista al Financial Times -:" per decidere se essere qualcosa di più diSe non ci saràin questa storica crisi, ribadisce a chiare lettere Macron,"Quando nel tuo Paese arrivano gli immigrati ti dicono che te li devi tenere. Quando c'è unti dicono che te ne devi occupare te. Sono davvero gentili - dice sarcasticamente Macron: sono a favore dell'Europa se significa esportarti i loro beni, ma non lo sono se significa. Se oggi non ci riusciamo (a essere solidali, ndr) vi dico che iOggi, domani, il giorno dopo:Se lo è il fattore umano è la priorità e ci sono concetti di solidarietà che entrano in gioco. L'economia ne consegue e non ci scordiamo - aggiunge Macron ricordando chePer tutti questi motivi, secondo il Presidente francese un mancato accordo sulla creazione del fondo di rilancio rischierebbe di far collassare l'eurozona: "sì- dice -: dobbiamo essere chiari. E anche l'idea europea. N. In cui non vengono mutualizzati i finanziamenti che servono per le spese che siamo affrontando nella battaglia contro la pandemia e cheha infine assicurato di avere un dialogo costante con la