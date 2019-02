M'illumino di Meno torna il 1° marzo, monumenti e aziende spenti per risparmio energetico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M'illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, torna il primo marzo per la 15/a edizione, e quest'anno è dedicata all'economia circolare.L'invito agli italiani è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare «il fine vita» delle cose. Le risorse finiscono, è il messaggio della Giornata, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas. Come tutti gli anni, in occasione della Giornata si spegneranno dalle 19 alle 20 le piazze italiane, i monumenti (la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona), i palazzi della politica (Quirinale, Senato e Camera), sedi di aziende private ed enti pubblici, e tante case dei cittadini. Quest'anno in decine di Musei si organizzeranno visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discuterà di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cenerà a lume di candela, in piazza si farà osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.Tutti gli italiani sono invitati a fare qualcosa per risparmiare energia: da organizzare una cena antispreco con gliamici per svuotare il frigo dagli avanzi, invece di buttarli, a creare nuovi oggetti con materiali di scarto.Anche il Ministero dell'Ambiente partecipa a M'illumino di meno, spegnendo le luci in tutti i parchi nazionali eaccendendo luci a mare nelle aree marine protette.Anche le istituzini, fra cui il Quirinale e Roma Capitale, aderiscono all'iniziativa. A spegnersi simbolicamente pertrenta minuti, dalle 18 alle 18.30, in nome della salvaguardia dell'ambiente, saranno le luci che illuminano la piazza del Campidoglio, le facciate dei Musei Capitolini e del Palazzo Senatorio.Fra le aziende che hanno aderito ci sono Intesa Sanpaolo, Coop e Acea che venerdì alle 19 spegnerà le luci del Palazzo della propria sede di Piazzale Ostiense e il logo esterno, per contribuire alla campagna di sensibilizzazione sull'importanza dell'uso consapevole dell'energia elettrica.Anche l'azienda biofarmaceutica AbbVie Italia partecipa per la prima volta a M’illumino di meno: il primo marzo AbbVie spegnerà le luci degli uffici e di altre aree del polo produttivo di Campoverde di Aprilia (Latina) alle ore 19 per 15 minuti, un risparmio simbolico pari all’energia consumata in 5 giorni da una famiglia di 4 persone. «Aderiamo con grande convinzione all’iniziativa - osserva l’amministratore delegato di AbbVie Italia Fabrizio Greco - perché la riduzione dell’impronta ambientale, l’efficienza energetica, il riutilizzo delle risorse costituiscono per noi obiettivi prioritari e irrinunciabili».