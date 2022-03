"M'illumino di meno", Itabus aderisce alla campagna

(Teleborsa) - Itabus aderisce alla diciottesima edizione di "M'illumino di Meno", la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005. Per il 2022 l'invito è quello a pedalare, rinverdire, spegnere e migliorare: si parte infatti da piccoli gesti come lo spegnimento delle luci per arrivare all'utilizzo di un mezzo green per eccellenza come la bicicletta.

Per tutta la prossima settimana quindi, dal 7 al 13 marzo (la campagna M'illumino di Meno culminerà nella giornata celebrativa dell'11 marzo), Itabus permetterà ai suoi viaggiatori di portare gratuitamente le bici con sé. Un incentivo – spiega Itabus in una nota – volto a sensibilizzare tutti i passeggeri, contribuendo attivamente a compiere semplici ma utili gesti per la tutela del pianeta.

"Aderiamo con entusiasmo a M'illumino di Meno perché condividiamo i valori che contraddistinguono la campagna – dichiarano Francesco Fiore ed Enrico Zampone, amministratori delegati di Itabus –. Vogliamo fare la nostra parte per sensibilizzare i viaggiatori, dando la possibilità di trasportare gratuitamente le bici per tutta la settimana dell'iniziativa. Li accompagniamo nelle più belle località del Paese che potranno essere riscoperte pedalando".