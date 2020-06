LVMH riflette sull'acquisto di Tiffany

(Teleborsa) - La big francese del lusso LVMH starebbe ripensando all'acquisto di Tiffany, la storica gioielleria newyorkese, a causa degli effetti negativi della pandemia di Covid-19 sul settore del lusso ed alle recenti tensioni sociali in USA.



A dirlo è il canale d'informazione di moda WWD - Women's Wear Daily, in base a quanto raccontato da alcune fonti vicine all'azienda, secondo le quali il Board di LVMH avrebbe convocato una riunione a Parigi, per discutere delle prospettive del mercato statunitense e dell'operazione di acquisizione, che ha un valore di oltre 16 miliardi di dollari.



Intanto, il titolo Tiffany è colato a picco ieri alla Borsa di New York, dove ha perso circa il 9%. © RIPRODUZIONE RISERVATA