LVMH, nuova offerta per Tiffany

(Teleborsa) - LVMH Group torna alla carica e rafforza la sua offerta di acquisizione al gioielliere Tiffany & Co.



La holding francese alza la posta e ora offre di pagare circa 130 dollari per azione a Tiffany dopo che l'offerta iniziale di 120 dollari per azione è stata respinta dalla società. Alla fine di ottobre infatti, LVMH si è offerta di acquistare Tiffany per un valore societario di circa 14,5 miliardi. Dopo aver esaminato la proposta con i consulenti, la gioielleria più famosa del cinema ha respinto l'offerta sostenendo che sottovalutava significativamente l'impresa.



L'ultima offerta invece avrebbe valutato Tiffany a circa 16 miliardi di dollari.



Al momento sono in corso negoziati tra le società e non vi è alcuna certezza di concludere un accordo.



Al momento il titolo di LVMH a Parigi segna un rosso dell'1,08%.



