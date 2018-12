LVMH compra gli hotel di lusso Belmond per 2,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il colosso francese LVMH ha messo sul piatto 2,6 miliardi di dollari, cash, per acquistare Belmond, il gruppo specializzato in alberghi e viaggi di lusso.



L'operazione valorizza Belmond, quotato alla Borsa di New York, 3,2 miliardi di dollari (enterprise value). L'offerta è pari a 25 dollari per ogni azione (Class A), per complessivi 2,6 miliardi di dollari.



Belmond ha chiuso l'esercizio al 30 settembre 2018 con ricavi totali per 572 milioni di dollari ed un Ebitda adjusted di 140 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA