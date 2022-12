LVMH, Antoine Arnault nominato CEO della holding Christian Dior SE

Venerdì 9 Dicembre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Christian Dior SE, holding della famiglia Arnault che controlla il colosso del lusso LVMH, ha nominato Antoine Arnault come amministratore delegato e vicepresidente del board in sostituzione di Sidney Toledano, dirigente di vecchia data che si è dimesso.



Christian Dior SE è una società quotata in borsa che detiene la maggior parte delle quote della famiglia Arnault in LVMH. In particolare, Christian Dior SE detiene il 41%, pari al 56% dei diritti di voto.



Antoine Arnault è il secondogenito di Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, conglomerato che controlla marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moet & Chandon e Bulgari. Bernard Arnault, 73 anni, non ha mostrato alcun segnale di voler lasciare i suoi incarichi ai cinque figli, che occupano varie posizioni di vertice nei marchi controllati da LVMH.



La nomina è arrivata nell'ambito della trasformazione di Agache SE in società in accomandita per azioni, avvenuta il 6 dicembre 2022, che consentirà il controllo familiare a lungo termine di Christian Dior SE e LVMH.