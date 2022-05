LVenture, completato aumento di capitale riservato a CPI

Lunedì 2 Maggio 2022, 19:30







(Teleborsa) - LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, ha emesso 3.636.364 azioni ordinarie, prive di valore nominale, a favore dell'investitore strategico Compagnia Padana per Investimenti S.p.A. (CPI), a chiusura dell'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, riservato all'investitore.



L'aumento di capitale prevedeva l'emissione di massime 3.636.364 nuove azioni per un ammontare massimo di 2.000.000 euro, di cui fino a 160.000 da imputarsi a nominale e fino a 1.840.000 a titolo di sovrapprezzo, al prezzo unitario di 0,55 euro. CPI, anche a seguito di ulteriori acquisti sul mercato, è arrivato a detenere 4.761.364 azioni.