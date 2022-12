LVenture, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Finnat ha diminuito a(da 0,50 euro) ilsu LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, confermando ilsul titolo a. Gli analisti evidenziano la crescita dei ricavi provenienti dalle attività di servizi dedicati alle startup (con particolare focus sull'Open Innovation), ma sottolineano anche che "le". "Ci attendiamo sempre maggiore incisività in uscita", si legge nella ricerca.Nel periodo previsionale 2022-2025, Banca Finnat stima ora che ipossano essere in grado di salire da 6,35 milioni di euro consuntivati per il 2022 (dai 9,05 milioni di euro in precedenza stimati) ai 15,8 milioni di euro nel 2025 grazie a undi tutti i principali servizi,da exit, a partire dal 2023, nonchédelle partecipazioni stesse.Ilviene stimato in crescita da una perdita pari a 1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (da 1,1 milioni di euro di utile in precedenza stimato) fino a 6,3 milioni di euro a fine 2025.