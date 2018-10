Luxottica, al via OPS promossa da EssilorLuxottica

Ultimo aggiornamento: 11:36

Luxottica sotto la lente a Piazza Affari nel giorno in cui è iniziata l'offerta pubblica di scambio lanciata dalla francese Essilor, che intanto a inizio ottobre ha cambiato il nome in EssilorLuxottica.I titoli dell'azienda di occhialeria passano di mano a 56,36 euro per azione (+1,3%), mentre quelli del gruppo transalpino valgono 121,75 euro, in progresso dell'1,3%. L'integrazione tra i due gruppi, che era stata annunciata nel gennaio 2017, entra nel vivo proprio oggi, con l'avvio dell'offerta pubblica di scambio che terminerà il prossimo 28 novembre.Intanto lo stilista Giorgio Armani, azionista storico di Luxottica con una partecipazione del 4,64%, ha annunciato che aderirà all'offerta del gruppo francese. Va ricordato che a inizio ottobre l'operazione era stata approvata dal cda del gruppo francese e aveva visto il passaggio della quota del 62,42% in Luxottica detenuta da Delfin, la holding del fondatore Leonardo Del Vecchio, a Essilor.La finanziaria della famiglia Del Vecchio si trova dunque a detenere il 38,3% di EssilorLuxottica, quota che scenderà al 31,3% in caso di adesioni totali all'offerta pubblica di scambio promossa sul mercato a partire da oggi. I dipendenti, inoltre, se l'operazione andrà a buon fine, avranno il 4% circa del nuovo gruppo, mentre il flottante si attesterà attorno al 63,1%.Il cda del gruppo EssilorLuxottica per tre anni sarà per metà espressione del socio italiano e per metà di quello francese, con Del Vecchio presidente esecutivo e Hubert Sagnieres, attuale numero uno di Essilor, vice presidente esecutivo con gli stessi poteri.Da ricordare che per l'offerta pubblica di scambio verrà riconosciuto agli azionisti Luxottica un corrispettivo esclusivamente in azioni pari a 0,4613 azioni EssilorLuxottica di nuova emissione. I titoli tratteranno alla Borsa di Parigi.