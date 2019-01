Luxottica, OPA Essilor supera il 95%. Titolo lascia la Borsa a marzo

(Teleborsa) - Il titolo Luxottica si prepara a lasciare Piazza Affari il prossimo mese di marzo dopo che l'OPS di EssilorLuxottica sulle azioni Luxottica, per la fusione tra i due Gruppi del lusso, si è chiusa per un totale del 97,5%, quindi sopra il 95% che avvia lo "squeeze out", ovvero il diritto di acquisto sulle azioni residue.



Intanto Borsa Italiana ha disposto che le azioni Luxottica saranno sospese dalle negoziazioni per le sedute dell'1 e 4 marzo 2019 e revocate dalla quotazione dal 5 marzo 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA