Luxottica, ok CdA a documento su OPS EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Luxottica ha approvato all'unanimità dei votanti e con l'astensione del Presidente Leonardo Del Vecchio il comunicato relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria (OPS) promossa sulle azioni ordinarie dell'Emittente da EssilorLuxottica.Il CdA ha altresì esaminato: il parere rilasciato dai consiglieri indipendenti sempre in data 26 ottobre 2018, essendo l'Offerente un soggetto che detiene una partecipazione superiore alla soglia; il parere sulla congruità del concambio rilasciato dall'advisor degli amministratori indipendenti.Il Consiglio ha tenuto conto - tra l'altro - della fairness opinion rilasciata dall'advisor finanziario dell'Emittente, Deutsche Bank AG, LondonBranch. In particolare, ad esito della riunione, il Consiglio ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo unitario corrisposto dall'Offerente agli azionisti Luxottica a fronte di ciascuna Azione Luxottica portata in adesione all'Offerta, pari a 0,4613 azioniEssilorLuxottica.Ieri sera era arrivato il via libera della Consob al prospetto dell'OPS.