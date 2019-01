Luxottica dice addio alla Borsa di Milano

(Teleborsa) - Il titolo Luxottica si avvia alla fase di delisting da Piazza Affari, mentre la holding EssilorLuxottica sarà quotata alla borsa di Parigi.



Si è chiusa definitivamente, ieri 18 Gennaio 2019, l'OPS, l'Offerta pubblica di scambio di EssilorLuxottica sulle azioni Luxottica, per la fusione tra i due Gruppi del lusso.



Dopo aver raggiunto il 93,3% del capitale, una riapertura della finestra per il conferimento delle azioni, si è chiusa raccogliendo oltre il 4% del capitale, per un totale del 97,5%, quindi sopra il 95% che avvia lo "squeeze out", ovvero il diritto di acquisto sulle azioni residue. Al prezzo di 51,64 euro per azione.







© RIPRODUZIONE RISERVATA