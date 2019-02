Luxottica lancia lo “smart shopper”, una postazione virtuale all’interno dei negozi dove i consumatori possono esplorare, con l’aiuto dell’ottico, collezioni e marchi del gruppo attraverso categorie facilmente navigabili. La presentazione è avvenuta al Mido di Milano. Lo strumento, integrato con l’infrastruttura digitale di Luxottica, è personalizzabile nella veste grafica e nel logo, per adattarsi alle collezioni vendute nel negozio fisico. I consumatori indosseranno in modo virtuale qualsiasi modello del catalogo, in ogni variante di colore, grazie all’impiego della realtà aumentata e di tecnologie proprietarie evolute di ‘virtual mirroring’. «Il digitale è il futuro di Luxottica - commenta il presidente Leonardo Del Vecchio - e del nostro intero settore: ci aspettano nuove sfide per soddisfare consumatori che cambiano rapidamente comportamenti e linguaggi, influenzati dalle nuove tecnologie. La parola d’ordine è ‘personalizzazionè del prodotto e del servizio», conclude Del Vecchio.Luxottica lancia lo ‘smart shopper’, una postazione virtuale all’interno dei negozi dove i consumatori possono esplorare, con l’aiuto dell’ottico, collezioni e marchi del gruppo attraverso categorie facilmente navigabili. La presentazione è avvenuta al Mido di Milano. Lo strumento, integrato con l’infrastruttura digitale di Luxottica, è personalizzabile nella veste grafica e nel logo, per adattarsi alle collezioni vendute nel negozio fisico. I consumatori indosseranno in modo virtuale qualsiasi modello del catalogo, in ogni variante di colore, grazie all’impiego della realtà aumentata e di tecnologie proprietarie evolute di ‘virtual mirroring’. «Il digitale è il futuro di Luxottica - commenta il presidente Leonardo Del Vecchio - e del nostro intero settore: ci aspettano nuove sfide per soddisfare consumatori che cambiano rapidamente comportamenti e linguaggi, influenzati dalle nuove tecnologie. La parola d’ordine è ‘personalizzazionè del prodotto e del servizio», conclude Del Vecchio.

