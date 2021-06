Lux Vide nomina Barbara Pavone responsabile del marketing

Lux Vide, la società di produzione audiovisiva attiva nel mercato dell’entertainment, annuncia la nomina di Barbara Pavone a chief marketing and sales officer del gruppo. Dopo una lunga carriera manageriale di oltre 25 anni in primarie realtà dell’intrattenimento e del largo consumo, dall’esperienza in Unilever, Bolton Group e British American Tobacco, alla più recente in Warner Media, Barbara Pavone approda in Lux Vide e assume la leadership del team marketing e sales della più grande società nel mercato scripted italiano.

Fondata nel 1992 da Ettore Bernabei, gestita ora da Luca e Matilde Bernabei - rispettivamente amministratore delegato e Presidente - Lux Vide è tra le prime aziende in Italia ad aver investito sul mercato dei format e nel 2020 ha realizzato un valore della produzione di 80 milioni di euro.

La società produttrice di numerosi successi cinematografici e televisivi, da “La Bibbia”, venduta in 144 Paesi, “Guerra e Pace”, ma anche famose serie tv come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “Un passo dal cielo”, “I Medici”, fino al thriller finanziario “Diavoli” e il più recente “Leonardo”, ora guarda al futuro con numerosi progetti.

La nuova responsabile marketing e sales si occuperà di gestione marketing e promozione dell’immagine e sviluppo dei prodotti editoriali, della vendita della ricca library aziendale e delle coproduzioni e partnership internazionali oltre che delle attività di product placement e comunicazione della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA