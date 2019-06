LUVE si rafforza in USA con costruzione nuovo stabilimento in Texas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - LUVE si rafforza in USA. La multinazionale varesina attiva nel settore degli scambiatori di calore, tramite la controllata Zyklus ,ha aperto un, di circa 25 mila metri quadrati.L'espansione, che si colloca all'interno di un, risponde alla crescente esigenza produttiva generata dal rapido sviluppo del mercato americano.Il piano, infatti, ha trovato terreno fertile nel(organismo pubblico locale che si occupa dello sviluppo economico dell'area), con cui LUVE ha siglato un accordo per gli incentivi, che prevede ladi circa 80.000 mq e una, a fronte della creazione di almeno 50 nuovi posti di lavoro, entro 48 mesi dal completamento della costruzione.Zyklus sta lavorando alla progettazione del nuovo stabilimento e l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno. Ilnel periodo 2019/2021.