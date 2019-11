Lusso senza crisi: crescita al +5% fino al 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per ilcon une unSono i dati che emergono dalla nona edizione dello studio annuale "firmato dallo società di consulenza Ey.In dettaglio, lo studio identifica il(premium ed entry-to-luxury) come il più performante, con un, seguito dalla, mentre il, con performance molto eterogenee tra brand.Anche per quanto riguarda, ilsia per il lusso sia per la cosmesi (con un picco rispettivamente di 142 e 90 transazioni).Se il comparto lusso ha avuto un rallentamento nel 2019 per numero di operazioni,. In particolare, nella cosmesi(coinvolti nel 31% dei deal nel 2018 e nel 43% dei deal nel 1 semestre 2019).La sfida viene individuata nella, soprattutto per la cosmesi, e il digitale risulta incidere per meno del 10% sulle vendite, mentre il 72,9% della generazione millennial preferisce prodotti organici, seppur inconsciamente.Dal punto di vista deii, il lusso continua ad avere una, con unda gennaio 2008 a marzo 2019.