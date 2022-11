Altagamma, la crisi non ferma la crescita del mercato del lusso: +21% a 1.400 miliardi nel 2022

Il 2022 è stato un anno record per il mercato del lusso, che ha superato i livelli pre-Covid e si appresta a proseguire un trend di crescita nel 2023, a dispetto delle turbolenze macroeconomiche in atto.



Nel 2022, il mercato luxury globale crescerà infatti del 21%, sfiorando i 1.400 miliardi, mentre si stima per i beni di lusso personali una crescita de 22% a 353 miliardi. Lo scenario si prospetta positivo anche per il 2023, quando la marginalità delle imprese dell'alto di gamma si prevede in crescita del 6%. Per le aziende il cui target è composto esclusivamente da consumatori di fascia più alta, gli Ultra High-Net Worth Individuals, il margine operativo lordo si stima più alto: +8%. Un trend che si inquadra all'interno di un percorso che si prevede di crescita anche nel lungo termine: nel 2030 il valore di mercato dei personal luxury goods dovrebbe salire a circa 540-580 miliardi, un aumento del 60% o più rispetto al 2022.



E' quanto emerso nel corso del ventunesimo Osservatorio Altagamma, tenutosi oggi a Milano, dove sono stati presentati due report: l'Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor, presentato da Claudia D'Arpizio e Federica Levato, Senior Partner di Bain & Company e l'Altagamma Consensus 2023, presentato da Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma, e realizzato con il supporto dei più importanti analisti finanziari.



"Il cambio del nome in Ministero delle Imprese e del Made in Italy non solo un cambiamento lessicale, ma una chiara indicazione della nuova mission che questo governo vuole dare: promuovere, tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo", ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, aggiungendo "il Made in Italy di eccellenza rappresentato da Altagamma è il fiore all'occhiello della nostra industria manifatturiera ed è stato capace di mantenere un ruolo da protagonista in un contesto mondiale in un periodo estremamente difficile, dando un contributo al PIL significativo".





"L'alto di gamma, dopo il forte rimbalzo successivo allo scoppio della pandemia, ha completato il percorso di ripresa, registrando nel 2022 il record storico con un +21% a livello mondiale. In questo scenario i marchi italiani continuano ad eccellere, malgrado un contesto congiunturale caratterizzato da una forte incertezza e da numerose sfide", ha commentato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, ribadendo "dobbiamo non solo proteggere, ma fare crescere i nostri Campioni Nazionali e le filiere produttive di eccellenza che sono un fattore propulsivo per interi settori. L'alto di gamma può essere, in ultima analisi, una locomotiva per l'economia italiana".A livello di aree geografiche, l'Europa è prevista in crescita del 5%, grazie all'aumento dei viaggi internazionali che compenseranno la più debole domanda interna. Anche per gli Stati Uniti si prevede una crescita del 5% ed in America Latina e Giappone del 6%. Cina e Asia sono più difficili da stimare, ma grazie all'effetto di rebound i consumi potrebbero crescere del 9%. Per il Middle East si prevede un +7%.Lato consumatori, la situazione macro-economica favorisce la polarizzazione tra fasce più ricche e fasce meno abbienti della popolazione: a livello mondiale la classe media soffre, ad esclusione di quella cinese che grazie alle politiche di "Common Prosperity" attuate da pechino tende a rafforzarsi e a trainare i consumi: i consumatori cinesi saranno i best performer nel 2023 con un +10%.A livello di prodotto, si segnala la leadership degli accessori che continuano nel loro trend positivo: +8,5% per la pelletteria e +7% per le calzature. L'abbigliamento (+6%) e la cosmesi (+5,5%) confermano il tasso di crescita del 2022.Quanto ai canali distributivi, continuerà a prosperare il canale retail, sia fisico (+7%) che digitale (+8%), che permette un rapporto diretto con i consumatori e un controllo maggiore di tutti i touchpoint, consentendo ai brand di rafforzare una strategia omnichannel.