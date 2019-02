Lusso, Hermes non delude: vendite in crescita, outlook ottimista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottimo avvio di seduta per Hermes, in buon rialzo (+1,46%) sulla Borsa di Parigi. Il colosso francese del lusso ha annunciato, relativamente al 2018, un, precisando che agli attuali tassi di cambio l'aumento è del 7,5%. Questi risultati,, sono stati giudicati positivi dal Gruppo in quanto favoriti principalmente dal miglioramento dei volumi e da una buona performance in tutte le aree geografiche.Nel soloil fatturato è salito del 10% (+9,6% a tassi correnti) portandosi a quota 1,65 miliardi di euro.Proposto unad azione.Quanto all'outlook,il produttore delle iconiche borse Kelly haa tassi di cambio costanti.Hermes ha inoltre, in leggero calo rispetto al 34,6% archiviato nel 2017 (livello, questo, definito "eccezionale").I risultati completi saranno pubblicati il prossimo 20 marzo.