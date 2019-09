Lusso, Goldman Sachs taglia le stime di crescita. La pagella dei titoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ufficio studi dirivede al ribasso le stime di crescita del comparto lusso, complice il. Gli analisti della banca d'affari prevedono ora un incremento delle vendite del 5% per il settore luxury rispetto alla prima stima fissata al 6%.La banca americana cita ilnei confronti del dollaro ed il suo effetto sulla capacità di acquisto dei turisti, oltre alla volatilità del mercato statunitense e le continueLa pagella di Goldman Sachs dei titoli del lusso vede il giudizio di Brunello Cucinelli confermato a "neutral" con target price a 32 euro. Stessa valutazione per Salvatore Ferragamo e prezzo obiettivo 18,6 euro. La raccomandazione per Moncler è fissata a "buy" con target a 42 euro mentre quella di Tod's è "sell" con prezzo a 32,1 euro.