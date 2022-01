Lusso, Ferragamo a picco e Moncler in rialzo dopo revisioni rating UBS

(Teleborsa) - Si muovono in direzione opposta due dei più importanti marchi del lusso italiano. Nella giornata odierna Moncler è uno dei migliori titoli del FTSE MIB, mentre Salvatore Ferragamo è uno dei peggiori del FTSE Italia All-Share, dopo che il broker UBS ha tagliato la raccomandazione per la casa di moda fiorentina e promosso il produttore di piumini. La società svizzera di servizi finanziari ha tagliato il giudizio di Ferragamo a "Sell" da "Neutral" e rivisto al ribasso il prezzo obiettivo a 18 euro da 19,7 euro. Su Moncler la raccomandazione è passata a "Buy" da "Neutral" con target price rivisto a 75 euro da 60 euro. Su Ferragamo, "vediamo un rischio al ribasso per le stime e riteniamo che gli sforzi di svolta da parte del nuovo CEO Marco Gobbetti avranno bisogno di tempo per essere annunciati e avere un impatto significativo", evidenzia UBS.

Spicca il volo Moncler, che si attesta a 62,64, con un aumento del 2,29%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 62,98 e successiva a quota 63,94. Supporto a 62,02.

Affonda Ferragamo con i prezzi allineati a 21,8 per una discesa del 4,26%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 21,16 e successiva a quota 20,51. Resistenza a 22,42.