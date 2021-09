Lusso, Fabrizio Cardinali nominato Ceo di Etro

1 Minuto di Lettura

Giovedì 9 Settembre 2021, 14:30







(Teleborsa) - Etro, la maison del lusso fondata da Gerolamo Etro a fine anni Sessanta, ha annunciato la nomina di Fabrizio Cardinali quale Chief Executive Officer a partire dal quarto trimestre 2021.



Cardinali vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore del lusso, avendo lavorato con per oltre un decennio in Dolce & Gabbana e per il Gruppo Richemont, alla guida dei marchi Dunhill e Lancel.



Nel suo nuovo ruolo, Cardinali sarà supportato e lavorerà a stretto contatto con L Catterton, fondo internazionale di private equity con il quale la Società ha annunciato una partnership strategica lo scorso luglio, e con la famiglia Etro, incluso il Fondatore e Presidente Gerolamo Etro.