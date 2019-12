(Teleborsa) - Kering ha avuto colloqui esplorativi con Moncler per una possibile acquisizione.



Lo riporta Bloomberg, secondo cui il colosso francese del lusso e l'azienda italiana avrebbero avuto discussioni preliminari per una possibile combinazione. Secondo l'agenzia non c'è alcuna certezza, a oggi, che i colloqui porteranno ad una operazione.



La capitalizzazione di Borsa di Moncler è pari a quasi 10 miliardi di euro.