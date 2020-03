Coronavirus, borse di nuovo giù. Risale lo spread

Ultimo aggiornamento: 11:11

Coronacirus, s. Stesso andamento debole anche per le principali Borse europee, che seguono la scia ribassista disegnata dai listini asiatici sui timori per l'avanzata del coronavirus e il fallimento del primo voto al Senato Usa sul maxi pacchetto anti-pandemia.Nel pomeriggio si riuniranno in teleconferenza i ministri finanziari dei 27 Stati membri Ue per discutere le misure da prendere contro il Covid-19.Torna a salire lo spread, attestandosi a 201 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari all'1,65%.Francoforte, che registra un importante calo del 3,71%, Londra, con un ribasso del 4,33% e Parigi, con una flessione del 3,63%. Milano scende del 2,69%.Juventus (+3,92%), Diasorin (+3,23%), Nexi (+2,15%) e Atlantia (+1,11%).Giù Cnh Industrial, che prosegue le contrattazioni a -11,71%. Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 6,10%. Vendite a piene mani su Leonardo, che soffre un decremento del 5,08%. STMicroelectronics registra un ribasso del 4,68%.In crescita Salini Impregilo (+6,36%) e Fincantieri (+4,02%) e fra le banche in controtendenza Mps (+2,81%).