Lunedes compra le sedie di design per ufficio Luxy

Lunedes ha concluso l'acquisizione di Luxy, fabbrica veneta specializzata nell'arredamento di design. Fondata 44 anni fa a Lonigo (Vicenza), l'azienda - con 50 dipendenti - progetta, produce e distribuisce arredamento di design ed esporta oltre il 60% della produzione di sedie da ufficio, le stesse usate di recente anche nel vertice dei leader del G7 a Biarritz.La Lunedes di Giuseppe Cornetto Bourlot ha acquisito il 96,35% del capitale finora posseduto da Hat Sicaf e la quota di minoranza del 3,65% in mano ai manager dell'azienda. «Luxy - ha affermato Giuseppe Cornetto Bourlot - è uno degli esempi del lifestyle made in Italy che, grazie all'attenzione per la qualità e alla cura dell'estetica dei prodotti, haottenuto un forte riconoscimento a livello globale. L'obiettivo dell'acquisizione da parte nostra è quello di valorizzareulteriormente le capacità produttive e creative dell'azienda per ampliare le quote di mercato sia in Italia che all'estero».«Siamo molto soddisfatti dell'operazione che permette agli investitori di Hat di ottenere rendimenti annui superiori al20%», ha commentato Nino Attanasio, presidente di Hat. Il nuovo cda oltre che da Giuseppe Cornetto Bourlot (presidente) è composto da Libero Gregoletto (ad) Gianluigi Russo, Marco Pittini e Daniele Pelli.HAT è stata assistita dallo studio legale LMS, mentre Lunedes è stata assistita da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.