Luna, nel mondo bitcoin crollo della crypto di Terra: -85% in un giorno e -95% in una settimana

Il valore del bitcoin è sceso sotto i 30.000 dollari per la prima volta in questa settimana. Si tratta del minimo addirittura da giugno 2021. Il dato sull'inflazione di aprile, superiore alle attese, ha aggiunto nuove pressioni sulle criptovalute, già sotto stress per la caduta libera di Luna e UST, le due cripto della piattaforma blockchain Terra. In forte calo anche la seconda criptovaluta per valore di mercato, ovvero Ethereum, che vale circa 2.350 dollari, in ribasso del 7,5%.

TerraUSD, o UST, stablecoin decentralizzata e algoritmica, ha perso l'ancoraggio al dollaro statunitense lo scorso fine settimana ed è crollata questa mattina a 26 centesimi. Luna, che aveva recentemente superato i 114 dollari, vale ora 4,77 dollari, dopo essere scesa sotto un dollaro.

Bitcoin in caduta libera: ecco perché non tirano più le criptovalute

Luna, cosa è successo

Stamattina -33%, -85% nelle ultime 24 ore, -95% nell’ultima settimana al valore di Luna e di tutti i wallet che hanno investito. La stablecoin del gruppo Terra (UST) è crollata allo stesso modo: -60% nel giro di 1 giorno, -46% nella sola mattinata di oggi, piombando a 0,3 dollari e dunque ben lontano dalla parità. Lo scorso 5 aprile Luna valeva 119 dollari, oggi ne vale 5 e 2 anni fa ne valeva 0,12.

Le stablecoin sono di solito sostenute da un bene di riserva, per esempio il dollaro, nel caso di Tether (USDT) e USD Coin (USDC), giusto per citare le due più importanti. L'UST, invece, non prevede riserve, ma mantiene (manteneva) il suo rapporto 1:1 con il dollaro grazie a Luna, il suo token di governance. Per creare più UST, si deve bruciare Luna, e viceversa.

Do Kwon, l'uomo che ha ideato Terra, ha poi deciso di sostenere il "peg" di UST anche con il bitcoin. La conseguente svendita di bitcoin per riacquistare UST ha avuto un disastroso effetto a catena per il mercato delle criptovalute, poiché il prezzo del bitcoin è a sua volta diminuito. Solo pochi giorni fa, TerraUSD era tra le 10 maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato. Ieri, anche la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha menzionato il de-pegging di TerraUSD durante un'udienza in Senato: «Le stablecoin pongono rischi per la stabilità finanziaria e hanno bisogno di essere regolamentate». A Wall Street, intanto, il titolo di Coinbase, la prima piattaforma di trading di criptovalute negli Stati Uniti, perde il 22%, anche a causa di una trimestrale deludente.