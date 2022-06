Lululemon alza guidance dopo primo trimestre oltre le attese

(Teleborsa) - Lululemon, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha registrato ricavi netti pari a 1,61 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato l'1 maggio 2022), in aumento del 32%. I ricavi netti sono aumentati del 32% in Nord America e del 29% a livello internazionale. Le vendite comparabili totali sono aumentate del 28%, le vendite comparabili in negozio del 24%. L'utile netto è stato di 190 milioni di dollari, contro i 145 dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile per azione è stato di 1,48 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,43 dollari su ricavi di 1,53 miliardi di dollari.

"I nostri team continuano a fornire solide prestazioni finanziarie mentre affrontano gli impatti in corso di Covid-19, interruzioni della catena di approvvigionamento e pressioni inflazionistiche - ha commentato la CFO Meghan Frank - Sebbene non siamo immuni da queste sfide, il nostro modello operativo "omni", l'equilibrata strategia di crescita e un approccio unico all'innovazione consentono i risultati positivi che stiamo riportando oggi e che prevediamo per l'intero anno".

Per l'intero anno fiscale 2022, la società prevede che i ricavi netti saranno compresi tra 7,61 miliardi di dollari e 7,71 miliardi di dollari, rappresentando un tasso di crescita annuale composto in tre anni dal 24% al 25% e in aumento rispetto alla precedente previsione di 7,49-7,62 miliardi di dollari. Stima anche un profitto per il 2022 tra 9,42 dollari e 9,57 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 9,15-9,35 dollari.