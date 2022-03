Lukoil, balzo dell'utile nel 2021 con rally prezzi energia

Mercoledì 2 Marzo 2022, 19:30







(Teleborsa) - LUKoil, la più grande compagnia petrolifera russa, ha registrato nel 2021 un utile netto di 773,4 miliardi di rubli (6,9 miliardi di dollari), cinquanta volte di più rispetto all'anno precedente grazie al rally del prezzo del petrolio. L'utile del quarto trimestre del 2021 è stato di 233,8 miliardi di rubli, un nuovo record per la società. Il free cash flow ha raggiunto i 693,6 miliardi di rubli nel 2021, il secondo più alto in almeno sette anni.



LUKoil segue quindi Rosneft, compagnia petrolifera di proprietà in maggioranza del governo russo, e Gazprom, azienda energetica russa anch'essa parzialmente controllata dallo Stato, nel riportare grandi risultati nel 2021. Le tre società sono crollate in questi giorni sulla borsa di Londra (quella di Mosca è chiusa da inizio settimana), quasi azzerando il proprio valore da inizio anno.