Luke Air rinuncia all'A330-200 con livrea giallo-blu

Giovedì 19 Maggio 2022, 10:15







(Teleborsa) - Si chiude il capitolo di Luke Air, brand di Blue Panorama Airlines, il cui certificato di operatore aereo resta sospeso fino al prossimo 9 settembre.



La sussidiaria si appresta a riconsegnare l'Airbus A330-200 con livrea giallo-blu, che fu oggetto di presentazione all'aeroporto di Malpensa nell'estate 2021 e avrebbe dovuto essere impiegato sul lungo raggio. In flotta resta un unico aeromobile, un Boeing 737-800 Ng in leasing finanziario da Unicredit e parcheggiato all'aeroporto di Katowice, in Polonia.



Intanto, Blue Panorama, che fa parte del Gruppo Uvet, è in attesa che il Tribunale di Milano dia assenso a procedere al concordato preventivo e sta cercando di ottenere il via libera alla vendita al fondo americano Bateluer Capital.