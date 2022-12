Luiss Guido Carli: al via le Giornate di Orientamento per i Corsi di Laurea Magistrale

(Teleborsa) - Sabato 3 dicembre dalle 10:30, presso il, ile ilaccoglieranno gli studenti delle lauree triennali sia interni che esterni all'Ateneo, per una giornata dedicata a conoscere da vicino le nuove opportunità formative e le professioni del futuro, con docenti, esperti e Alumni Luiss. Sabato sarà anche l'occasione per cimentarsi con laper i corsi di laurea magistrale del prossimo anno accademico, previsto ad aprile 2023."La missione della Luiss Guido Carli – sottolinea l'università in una nota – è quella di formare studenti globali, curiosi, interessati ai settori dell'economia, del management, degli studi politici e delle relazioni internazionali, ma anche a quelli emergenti: dalla cybersecurity ai big data. Studenti e studentesse capaci di adattarsi e a favorire i cambiamenti strutturali del mondo del lavoro, grazie ad un approccio diverso, basato sul". Con questo obiettivo, durante la prima Giornata di Orientamento, gli studenti, insieme ai docenti e ai ricercatori dell'Ateneo, potranno sperimentare questo innovativo metodo di apprendimento, volto a stimolare il pensiero critico dello studente attraverso un rigoroso approccio scientifico e analitico. Particolarmente utile per affrontare le sfide di oggi e di domani, l'EBL, sviluppa nello studente quelle capacità critiche, indispensabili nella individuazione di soluzioni a problemi reali, sempre più ricercate da aziende, istituzioni e mondo delle professioni.Adattabilità, abilità di teamwork, pensiero critico e creativo, capacità di leadership, spirito imprenditoriale, capacità di analizzare e interpretare i dati e abilità comunicative sono solo alcune delle soft skills rafforzate dall'innovativo approccio Luiss. Oltre ad assicurare una formazione accademica di alto profilo, l'Ateneo sostiene gli studenti attraverso l'assegnazione dibasate sul reddito e/o sul merito., il livello di soddisfazione sul luogo di lavoro, saranno al centro di una tavola rotonda con professori e Alumni che si svolgerà a partire dalle ore 11, alla presenza del rettore e del direttore generale e potrà essere seguita sia in presenza che da remoto.La full immersion nel mondo Luiss si concluderà con la simulazione della prova di ammissione e l'assistenza fornita dai diversi desk informativi dell'Ateneo.