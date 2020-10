L’alta formazione ai tempi del Covid-19: il panel della Luiss Guido Carli

L’impatto del Covid-19 sulla didattica universitaria, la combinazione tra digital learning e apprendimento in presenza, gli scenari che nuove iniziative comunitarie europee come il Digital Education Action Plan aprono sul mondo della formazione, sono i temi che verranno affrontati domani giovedì 22 ottobre alle ore 16:55 dal Rettore dell’Università Luiss Guido Carli Andrea Prencipe, che parteciperà al panel: "Beyond Covid19: Europe and Higher Education".

L’incontro è inserito nella quarta giornata di Enlight - ED 2020, simposio internazionale virtuale - co-organizzato da IE University, Telefonica Foundation, Foundation Santillana e South Summit - sulla rivoluzione della formazione e della tecnologia.

Nel dibattito – preceduto da un Keynote speech della Commissaria Europea per l’Innovazione, la Cultura e la Formazione, Mariya Gabriel - il Rettore della Luiss si confronterà con rappresentanti di altri prestigiosi Atenei europei, come Santiago Iñiguez, Presidente della IE University di Madrid, Martin Paul, Presidente della Maastricht University e Edeltraud Hanappi-Egger, Rettore della Vienna University of Economics and Business.

Il panel rappresenterà, quindi, una importante occasione per riflettere insieme sulle questioni più attuali dell’Alta formazione tra cui, in particolare, una riflessione sui modelli di gestione degli Atenei, alla ricerca oggi di una maggiore sostenibilità e di soluzioni efficaci per fronteggiare le sfida poste dall’’emergenza sanitaria.

Al convegno internazionale di Enlight - ED sono molti gli ospiti di spicco che interverranno: Pedro Sánchez, Primo Ministro Spagnolo, Satya Nadella, CEO di Microsoft, Salman Khan, Fondatore della Khan Academy e Andreas Schleicher, Direttore della Divisione Education and Skills dell’OECD. Il panel può essere seguito a questo link.

