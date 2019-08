LUISS entra nel network GBSN

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Global Business School Network), la più importante associazione internazionale senza scopo di lucro che collabora con istituzioni, aziende, fondazioni e ONG per favorire la formazione manageriale nei Paesi in via di Sviluppo e nei mercati emergenti.Creato all'interno della, dal 2003 il GBSN promuove la crescita delle nazioni meno sviluppate attraverso attività di formazione e condivisione della conoscenza; del GBSN fanno parte circa 100 delle più importanti business school internazionali, fra cui MIT, University of California, Berkeley - HAAS School of Business, Columbia Business School, Insead, HEC, University of Chicago - Booth School of Business, IESE, IMD, Indian School of Business e Nanyang Business School."Entrare a far parte del GBSN non è solo un importante riconoscimento, mae, in particolare, in quelli che saranno i Paesi a più alto tasso di crescita del futuro",