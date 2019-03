Luigi Giampaolino nominato presidente dell'Istituto Grandi Infrastrutture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IGI – Istituto Grandi Infrastrutture ha nominato il Presidente Emerito della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, Presidente dell’Istituto. Con un cursus honorum iniziato immediatamente dopo gli Studi universitari conclusi brillantemente, il Presidente Giampaolino rappresenta, simbolicamente la figura ideale del Grand Commis dello Stato che mette a disposizione dell’interesse pubblico la propria alta competenza, da Lui maturata nella Prefettura, nella Magistratura Ordinaria e quindi in quella Contabile dove ha raggiunto la più alta carica.Contemporaneamente, ha messo la propria esperienza di alto Magistrato al servizio degli Organi di Governo, come Capo di Gabinetto e di Uffici legislativi di primo piano. Grazie alla Sua preparazione e all’alto senso dello Stato e alla Sua esperienza, è stato chiamato alla Presidenza dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Parallelamente allo svolgimento di questi incarichi, può vantare un’intensa attività di studioso della materia amministrativa, con contributi che hanno toccato svariati campi di questo settore ed in particolare la tematica dei contratti pubblici.Per l’IGI, il Presidente Giampaolino rappresenta la continuazione ideale del compianto Presidente Zamberletti sia perché suo stretto collaboratore nelle esperienze di Governo, sia per essere circondato da stima indiscussa nel campo amministrativo non inferiore a quella di cui godeva, nel campo politico, il Presidente Zamberletti. Con la presidenza Giampaolino, si apre, per l’IGI, una stagione di rinnovato impegno non solo sui temi che hanno costituito il centro del dibattito dell’Istituto, ma anche per l’attenzione a problematiche di rilevante interesse per le pubbliche Amministrazioni.