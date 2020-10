Luicisano Media, avvio riprese docu-film Power of Rome

(Teleborsa) - Lucisano Media Group, società attiva nella produzione e distribuzione cinematografica e nella gestione di Multiplex, quotata sul mercato

AIM Italia, annuncia l'avvio delle riprese di Power of Rome, il docu-film che racconta la città eterna come un teatro a cielo aperto dov'è andata in scena la storia del mondo.



POWER OF ROME, per la regia di Gianni Troilo, con Edoardo Leo, Produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) e Vision Distribution con Sky, arriverà al cinema nel 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA