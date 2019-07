Lufthansa, utile crolla del 70%

(Teleborsa) - Pessima trimestrale per Lufthansa. La compagnia aerea tedesca ha subito un pesante contraccolpo in bilancio dalla concorrenza delle compagnie aeree low cost e dall'aumento dei costi di esercizio.



Nel secondo trimestre 2019, l'utile è crollato del 70%, pari a 226 milioni, facendo passare in rosso il risultato netto del semestre. La perdita ammonta a 116 milioni e si confronta con un utile di 713 milioni nel 2018. Risultati inferiori alle stime degli analisti, che sono stati appesantiti anche da un fondo per rischi fiscali di 340 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA