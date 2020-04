Lufthansa a rischio fallimento: lo Stato tedesco pronto a intervento da 9 miliardi

Per salvare, in gravi difficoltà e costretta a mantenere gli aerei a terra a causa dell'emergenza, si affaccia l'ipotesi di un intervento pubblico nella Compagnia. Secondo l'agenzia Reuters lo Stato tedesco potrebbe iniettare fino a 9 miliardi di euro nel capitale della società, raddoppiandone di fatto la capitalizzazione di Borsa, ferma oggi a 4,03 miliardi di euro.LEGGI ANCHE La denuncia dello studente Erasmus: «Nessuna distanza di sicurezza in aereo» Finora il blocco dei voli è costato a Lufthansa 1 miliardo di euro di mancati ricavi. ll ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, starebbe valutando anche l'opzione di procedere a un'insolvenza, ricorrendo al meccanismo di protezione dai creditori. Spohr vorrebbe evitare una eccessiva influenza della politica.