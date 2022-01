Lufthansa e Air France-KLM balzano in borsa su upgrade Citi

(Teleborsa) - Giornata sugli scudi per i titoli di Lufthansa, principale compagnia aerea tedesca, e Air France-KLM, holding franco-olandese che controlla le omonime compagnie aeree, dopo che Citi ha promosso le loro azioni. L'intermediario finanziario ha promosso Lufthansa a "Buy" da "Sell", in quanto si aspetta che le compagnie aeree traggano beneficio dalla riapertura delle rotte asiatiche, specialmente in Cina. Il giudizio sul titolo Air France-KLM è stato invece rivisto al rialzo a "Neutral".

Spicca il volo Lufthansa, che si attesta a 6,599, con un aumento del 6,78%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,716 e successiva a quota 7,049. Supporto a 6,383.

Ottima anche la performance di Air France-Klm, che si attesta a 4,015, con un aumento del 5,08%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,047 e successiva a quota 4,143. Supporto a 3,951.