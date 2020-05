© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha ricevuto il(Wsf) dopo l'intesa raggiunta fra Governo ed azienda. Un altro passaggio importante prima che il progetto passi all'esame della Commissione europea.Il Piano in questione prevede che lo Stato entrerà nel capitale della compagnia aerea tedesca con un, in cambio di una iniezione di lidi euro, con la(minoranza di blocco) in caso di scalata ostile. Un aiutovisto che dovrebbe essere predisposto un. Più in dettaglio, il Governo acquisterà azioni Lufthansa ad unper azione, per una cifra complessiva d, ed investirà, uno strumento di partecipazione che ha il pregio di non diluire i diritti di voto degli azionisti e che pagherà unnel 2020 e nel 2021 per arrivare al 9,5% nel 2027. In più è prevista l'erogazione di unIl ministro delle finanze tedescoha commentato l'accordo definendolo, unper permettere ad un'azienda "di successo" di superare un, causato delle restrizioni imposte dall'epidemia di coronavirus, e". Il Ministro ha però chiarito che "quando lo Stato spende tutti questi soldi ha il dovere di assicurare che un tale investimento non sia a carico dei contribuenti".La, in una riunione di partitoavrebbe invece preannunciato unache, in cambio dell'aiuto, chiederebbe ilnelle sedi principali di Francoforte e Monaco di Baviera.Oggi le azioni Lufthansa hanno chiuso in forte rialzo a Francoforte(+7,5%) dopo l'accordo sul piano.