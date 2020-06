Lufthansa, colloqui su piano salvataggio del gruppo tedesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ridiscutere ildell'aviazione. Secondo quanto riportano i media sarebbe questo l'obiettivo di un colloquio in video-conferenza, attualmente in corso, tra l'ile ilDella riunione non è, tuttavia, ancora arrivata nessuna conferma dal Ministero. In mattinata ministro Scholz ha ribadito di "aver avuto una buona discussione con il management di Lufthansa e di aver sviluppato un buon. L'accordo – sottolinea Scholz – "è ben congegnato" esplicitando il tentativo di evitare una riapertura delle trattative sul salvataggio.Nei giorni scorsi, il miliardario tedesco e azionista di maggioranza(che ora possiede il 15% delle quote di Lufthansa) si era dichiarato indisponibile a sostenere l'accordo chiuso con il Governo.