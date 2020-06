Lufthansa, anche il Consiglio di vigilanza approva pacchetto aiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha deliberato diofferto dal Fondo federale di stabilizzazione economica (WSF) e conseguentemente gliIlaveva già formalmente, 29 maggio 2020, dopo aver raggiunto un compromesso con l'UE sul prelievo dei diritti di atterraggio presso gli aeroporti di Francoforte e Monaco (solo 8 slot).Dopo quest'ultimo passo formale, il pacchetto di stabilizzazione richiede ancorai. A questo proposito è stata convocata un, per l'approvazione del pacchetto di aiuti del governo che ha un valore economico di 9 miliardi."È stata una. Dopo un'intensa discussione, siamo giunti alla conclusione di accettare la proposta del Consiglio Direttivo", ha ammesso il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, aggiungendo "r, che richiede loro di dare un contributo sostanziale alla stabilizzazione della propria azienda".dal canto suo, ha ricordato che "stabilizzare la nostra Lufthansa non è fine a se stesso" e che l'obiettivo è. La convinzione è che il traffico aereo internazionale non tornerà ai livelli pre-crisi a breve.