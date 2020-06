Lufthansa, a rischio 26mila posti di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Molto probabilmente glisaranno bennelle scorse settimane. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea durante un incontro con i sindacati sono– 22mila posizioni a tempo pieno – rispetto alle attuali necessità.Una notizia che ha segnato anche la sua apertura sui mercati che alle 9,30 faceva segnare -9,4%.A pesare sulladell'azienda e sulla necessità di una più marcata riduzione del personale già annunciata la scorsa settimana, c'è la necessità dottenuto dal Governo tedesco per far fronte alla crisi scatenata dall'emergenza coronavirus.è già in trattativa con iper trovare un accordo prima dell', quando verrà votato il salvataggio: tra le soluzioni messe sul piatto anche quella di far lavorare i dipendenti a tempo parziale.Positiva la risposta dei sindacati: quello deglisi è detto duramente impegnato nel trovare un accordo, mentre quello deiha già dichiarato che è prontofino al 45% – 350 milioni di euro – in cambio del salvataggio del maggior numero di posti di lavoro possibili.