Luftansa, via libera UE a piano salvataggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il management Lufthansa ha appreso con soddisfazione che lada parte del governo tedesco per ladella compagnia.L'OK rientra nelle decisioni afferite al. La Commissione ha preso atto che il processo di ricapitalizzazione è parte di un pacchetto cheanche unadi euro previsto dal governo tedesco e già approvato dall'UE.L'operazione si basa suequity attraverso la sottoscrizione di undi Lufthansa; 4,7 miliardi di partecipazione silenziosa attraverso uno strumento equity non convertibile; il restante miliardo consiste in una partecipazione silenziosa realizzata attraverso una obbligazione convertibile.Le risorse sarannoistituito dal governo tedesco per sostenere le aziende nazionali colpite dagli effetti dell'epidemia di Covid-19 (Wirtschaftsstabilisierungsfond).Il parere favorevole della Commissione è stato reso possibile dalleche - come ha dichiarato la vicepresidente della commissione Margrethe Vestager -si è impegnata a rendere slot e asset sugli scali di".