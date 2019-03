Lucisano Media programma sequel commedia "Non ci resta che il crimine"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -la commedia di Massimiliano Bruno uscita il 10 gennaio, che ha sbancato i botteghini."Non ci resta che il crimine", interpretato da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, si è affermato come uno dei film più amati dal pubblico cinematografico in questo inizio 2019: dal debutto in sala del 10 gennaio, infatti, il film haal box office conIl regista Massimiliano Bruno è già al lavoro sul soggetto del nuovo film. Nei prossimi mesi, invece, verrà annunciato ufficialmente il cast."Abbiamo creduto nelle potenzialità di Non ci resta che il crimine sin dal primo giorno", ha commentato, Amministratore delegato di Lucisano Media Group, agigiungendo "gli ottimi risultati al box office hanno confermato la nostra intuizione, spingendoci a lavorare su questo sequel con determinazione".