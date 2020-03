Lucisano Media Group, nel 2019 utile a 2,3 milioni

(Teleborsa) - Lucisano Media Group chiude l'esercizio 2019 con ricavi e proventi operativi per 38 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto all'esercizio 2018. L'EBITDA aumenta dell'1,4% a 13,4 milioni. Risultato netto pari a 2,3 milioni. Il CdA ha proposto di riportare a nuovo dl'intero utile di esercizio.



In relazione all'epidemia Covid-19, il Gruppo si è conformato prontamente ai divieti emanati al fine di proteggere e salvaguardare la salute e la sicurezza di tutto lo staff e dei partners, pur assicurando la continuità delle attività e dei servizi essenziali. © RIPRODUZIONE RISERVATA