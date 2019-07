© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono iniziate a Napoli le riprese di "", commedia romantica interpretata da Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo (membro del trio "The Jackal"), Massimiliano Gallo e Antonia Truppo.è prodotto da Italian International Film – società controllata da Lucisano Media Group – conIl film è tratto dal romanzo omonimo scritto dallo stesso Giampaolo Morelli (edizioni Piemme), con la sceneggiatura curata da quest'ultimo con Gianluca Ansanelli."‘Sette ore per farti innamorare' è un film romantico inconsueto che, siamo convinti, sorprenderà il pubblico", ha commentato, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. "Da parte nostra continua la ricerca di nuovi talenti da far esordire alla regia. Giampaolo Morelli ha già dimostrato il suo grande talento come attore e siamo felici di sostenerlo anche nella nuova veste di regista. Siamo certi che confermerà le aspettative, grazie anche a un cast giovane e di alto livello".