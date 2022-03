Luce e gas tornano a scendere: ARERA indica calo tariffe di circa il 10%

(Teleborsa) - Tornano a scendere i prezzi del gas e dell'elettricità, nonostante nuovi record dei prezzi all'ingrosso dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il secondo trimestre 2022 vedrà una riduzione per la famiglia tipo con contratto di Tutela pari a -10,2% per la bolletta dell'elettricità (prima riduzione dopo sei trimetri) e pari a -10% per la bolletta del gas (prima volta dopo sette trimestri). Lo ha annunciato stasera l'ARERAnel consueto aggiornamento trimestrale delle tariffe.

"In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l'Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato", afferma Stefano Besseghini, presidente di ARERA.

Adottato diverso metodo di calcolo

L'Autorità ha modificato una componente tariffaria che permette una compensazione dei costi di commercializzazione del gas. Una misura di riduzione, a vantaggio di tutti i clienti, che si applica alla fascia di consumi fino a 5 mila metri cubi /anno.

L'intervento crea il contesto entro cui valorizzare i possibili effetti a sostegno dei clienti finali del monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale, che l'Autorità potrà ora svolgere in base a quanto previsto dal recente decreto-legge n.21/2022.

Riduzione ottenuta grazie a intervento governo

La riduzione complessiva delle bollette, sia per l'elettricità che per il gas, è stata possibile anche grazie agli interventi del governo. L'Autorità ha infatti confermato in base all'ultimo decreto "Ucraina Bis" l'annullamento degli oneri generali di sistema in bolletta nel prossimo trimestre e la riduzione dell'IVA sul gas al 5% per il trimestre. Una manovra che consente di alleggerire la bolletta per quasi 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di imprese.

Con lo stesso decreto il Governo ha stanziato le risorse che permettono all'Autorità di confermare il potenziamento del bonus sociale per il prossimo trimestre e per un numero maggiore di famiglie in difficoltà, grazie all'innalzamento del livello limite ISEE per l'accesso a 12milaero (20.000 se famiglie con più di 3 figli). Le famiglie beneficiarie, con il cosiddetto decreto Ucraina bis, sono così diventate oltre 3 milioni per il bonus elettrico e oltre 2 milioni per il bonus gas.

