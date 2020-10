Luce e gas, Codacons accoglie decisione Antitrust

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, l'associazione dei consumatori che da tempo denuncia le distorsioni del mercato dell'energia,che "finalmente ha accolto ipresentati nel tempo" aprendo un'istruttoria sulle società di luce e gas.A finire sotto osservazione è in particolare lanell'indicazione delle condizioni economiche, che vanificherebbe l'effetto positivo dell'apertura di questo mercato: "A partire dalla liberalizzazione - spiega il presidente del Codacons,- ci sono state. Oggi il mercato dell'energia è una vera e propria giungla con costi, balzelli e condizioni contrattuali incomprensibili per l'utente medio e non illustrati in modo esplicito dalle società e dai loro operatori».Ilnon beneficerebbe, secondo Rienzi, del mercato libero e verrebbe "ti e promesse di risparmio che poi non si verificano nella realtà, subendo un evidente".A tal proposito il Codacons annuncia anche uncon eventuali denunce per truffa delleche promettono sconti e vantaggi inesistenti.