Lu-Ve, utile in calo nel semestre. Cresce il fatturato

(Teleborsa) - Luci ed ombre sulla semestrale di Lu-Ve, diffusa lo scorso 26 settembre 2019. Il Gruppo attivo nella refrigerazione commerciale e industriale ha archiviato i primi sei mesi del 2019 con un fatturato pari a 186,7 milioni di euro, in aumento del 22,2% rispetto al primo semestre 2018.



L'Utile netto è pari a 6 milioni (€6,6 milioni nel primo semestre 2018), con quello adjusted pari a €10,5 milioni (5,6% dei ricavi), +38,2%.



La posizione finanziaria netta è negativa per €151,8 milioni (€75,7 milioni al 30/06/2018 e €63,6 milioni al 31/12/18) in incremento principalmente a causa della acquisizione di "AL Air" del gruppo svedese Alfa Laval (€61,0 milioni) e della adozione di IFRS 16 (€17 milioni).



In frazionale calo il titolo a Piazza Affari: -0,47%.