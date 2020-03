Lu-Ve, profitti in crescita e fatturato in aumento a 391 milioni

Lu-Ve, gruppo varesino quotato a Piazza Affari e terzo operatore mondiale nel settore degli scambiatori di calore ad aria, chiude il 2019 con un utile netto di 18,4 milioni (in crescita dai 16,1 milioni dell’esercizio 2018). Lo si legge in una nota della società. Il fatturato consolidato sale a 391,6 milioni (+27,6% rispetto al 2018 e +7,7% a parità di perimetro visto che la neoacquisita Al Air è stata consolidata per 8 mesi, a partire dal 30 aprile 2019). Il portafoglio ordini sale a 72,6 milioni (+78,2%). Il cda ha proposto un dividendo di 0,27 euro per azione.



Quanto all'emergenza coronavirus, «per il momento la produzione negli stabilimenti italiani del gruppo non ha subito impatti». Lo stabilimento cinese (situato a Tianmen, nella provincia di Hubei, focolaio principale della diffusione del virus in Cina) dopo un periodo di chiusura supplementare di un mese rispetto a quanto già previsto per le festività del Capodanno cinese, ha gradualmente riavviato la produzione a partire dal 12 marzo 2020. Tutti gli altri stabilimenti esteri del gruppo sono attualmente operativi ma, al momento, «a causa del possibile impatto economico del coronavirus», sottoline ail gruppo, «molto complicato effettuare qualsiasi previsione sull'andamento dei risultati».



